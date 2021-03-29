Политика 50 минут назад

Новый ректор КНУ хочет добиться лишения Лукашенко звания почетного доктора

По словам Бугрова, если такая политико-правовая возможность есть — это нужно делать

Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что в настоящее время отсутствует процедура, согласно которой Александр Лукашенко, декларирующий себя в качестве президента Беларуси, но не признаваемый таковым Украиной, может быть лишен звания почетного доктора КНУ. В то же время, как рассказал Бугров в интервью "Интерфакс-Украина", он инициирует создание такого механизма.

"На самом деле на сегодняшний день отсутствует процедура. Мы живем в правовом государстве, поэтому должен быть механизм лишения таких званий", — подчеркнул Бугров.

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По его словам, историко-мемориальная комиссия университета дала заключение Ученому совету КНУ, что такого прецедента не было ни в какие годы.

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"И на этом дискуссия приостановилась, но она не завершена. Это вопрос политико-правового характера. Поэтому я буду предлагать Ученому совету создать комиссию из специалистов — юристов, историков и политологов, чтобы разработать какое-то видение о возможности лишения, чтобы Ученый совет это видение принял. Если такая политико-правовая возможность есть — это нужно делать", — добавил избранный ректор.

При это сам он как член Ученого совета намерен голосовать за лишение Лукашенко такого звания в случае создания соответствующего механизма.

Комментируя то, что член высшего совета партии "Единая Россия" Виктор Садовничий также является почетным доктором КНУ, а член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов имеет отличие Ученого совета КНУ, Бугров заявил, что, в отличие от Лукашенко, это не политики, а академические работники, поэтому в этих случаях каких-то предостережений не возникало.

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"Про Садовничего знаю. Московский государственный университет имени Ломоносова, где Садовничий является ректором, был нашим партнером в течение десятков лет. И еще в сентябре 2000 года Ученый совет КНУ присвоил украинцу со Слобожанщины Виктору Садовничему звание почетного доктора — как талантливому математику, как коллеге и другу КНУ", — рассказал избранный ректор.

В отношении Шутова Бугров отметил, что тот как декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова также был отмечен "не как политик, а как коллега-преподаватель".

На уточняющий вопрос, нет ли необходимости вообще отказаться от вручения таких почетных званий, избранный ректор заявил, что, возможно, необходимо изменить подход к выбору самих получателей.

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"Скорее всего, если это высшие учебные заведения, то присуждаться следующие отличия должны преподавателям и ученым. Но как видим на примере Садовничего и Шутова, и здесь мы не защищены от возможности таких казусов. Поэтому здесь надо быть осторожным и от определенных вещей отказываться. В то же время, там, где заслуженно — это нужно сохранить, просто сделать гораздо жестче отбор. Это должны быть действительно безупречные ученые и педагоги", — подчеркнул он.

Отметим, что звание почетного доктора КНУ Лукашенко было присвоено 2 ноября 2009 года, а 5 ноября соответствующий диплом был вручен ему нынешним исполняющим обязанности ректора вуза Леонидом Губерским.

Напомним, Бугров победил во втором туре выборов ректора КНУ имени Шевченко, который прошел 24 февраля.

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