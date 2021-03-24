Общество 20 минут назад

На выборах ректора КНУ победил победил проректор Бугров

Бугров является председателем научно-методического совета КНУ, членом национальной группы сопровождения Болонского процесса

Владимир Бугров. Фото: Facebook-страница Владимир Бугров. Фото: Facebook-страница
Владимир Бугров. Фото: Facebook-страница

Во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко победил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook преподаватель КНУ, ассистент кафедры теории вероятностей, статистики и актуарной математики механико-математического факультета Владимир Зубченко.

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Бугров родился 10 ноября 1967 года в Бучаче Тернопольской области. В 1991 году закончил философский факультет КНУ, работает в университете уже 29 лет.

Является председателем научно-методического совета КНУ, членом национальной группы сопровождения Болонского процесса.

Имеет звания отличника образования Украины, заслуженного работника образования Украины, кавалер ордена "За заслуги" III степени.

Отметим, что первый тур выборов ректора проводился в КНУ 17 марта. Тогда Бугров набрал 44%, или 1823 голоса. Александр Рожко получил 629 голосов (15,2%).

В свою очередь, Сергей Выжва получил 207 голосов (5%), Владимир Литвин — 165 голосов (4%), Ирина Чудовская — 39 голосов (0,9%), Сергей Болтивец — 21 голос (0,5%). Ни одного из кандидатов не поддержали 57 человек (1,4%), еще 18 бюллетеней (0,4%) признано недействительными. Явка составила 71,5%, или 2959 из 4139 избирателей.

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