У березні 2022 року інфляція в Україні зросла до 4,5%, за рік – до 13,7% – Держстат

Через війну в Україні збільшилася інфляція. У річному вимірі вона досягла 13,7%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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У березні 2022 року в Україні зростання споживчих цін прискорилося до 4,5%. У лютому цей показник становив 1,6% у січні – 1,3%, у грудні – 0,6%.

У річному вимірі за підсумками березня цього року інфляція зросла до 13,7% із 10,7% за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня.

Базова інфляція за підсумками березня також збільшилася до 3,8% з 1% у лютому та 0,1% – у січні. У річному вимірі вона збільшилася до 10,5% з 8,2% за підсумками лютого та на 7,6% – за підсумками січня.

За підсумками першого кварталу 2022 року інфляція становила 7,6%, базова – 4,9%.

До початку повномасштабного військового вторгнення російських військ українська економіка, незважаючи на негативні впливи хвиль пандемії коронавірусу та світової енергетичної кризи, зуміла відновитися до рівня 4 кварталу 2019 року.

Війна в Україні також вплинула на економіку європейських країн. У березні 2022 року інфляція у єврозоні прискорилася до 7,5% у річному вимірі, що стало максимальним показником за всю історію спостереження.



