ВВП України впаде на 30% за умови затяжної війни до кінця року, — Фіала

У 2022 році ВВП України впаде на 30% за умови затяжної війни до кінця року. За умови перемир'я та можливого відкриття портів – на 22-25%.

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Такі оцінки озвучив голова Dragon Capital Томаш Фіала, передає Інтерфакс-Україна.

"Це буде великий удар по економіці — її втрати становитимуть 30% ВВП, якщо не буде перемир'я і війна триватиме весь рік. А якщо буде перемир'я, то ми прогнозуємо спад економіки на 20%", - сказав він під час Global Outlook: Economic Frontline, організованої Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок, 17 травня.

Фіала також зазначив, що певна девальвація буде, але не "надто драматична". Інфляція в Україні очікується на рівні 20% у 2022 році. Він додав, що компанія не очікує цього року повернення своїх інвестицій. Найближчим часом компанія планує підвищити зарплати після їх зниження внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

"Три наші склади потрапили під бомбардування і майже повністю згоріли", – розповіві Фіала.

Нагадаємо, Європейська комісія знизила прогнози зростання економіки у Європейському союзі та єврозоні на найближчі два роки з 4% до 2,7%.