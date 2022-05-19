План восстановления Украины - всемирная программа на сотни миллиардов долларов, - Зеленский

План восстановления Украины после войны с Россией является всемирной программой на сотни миллиардов долларов, в которую будут вовлечены многие государства. Также это позволит построить новую и современную европейскую страну, включая образовательную инфраструктуру.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских заведений высшего образования.

"Это большая программа, когда каждая страна мира, наши партнеры и друзья будут иметь патронат над тем или иным регионом или над той или иной отраслью в нашем государстве. Мы будем отстраивать нашу страну - новейшую, технологическую. Это касается и направления образования - мы полностью восстановим образовательную инфраструктуру. Будем все для этого делать. Сверхсовременные вузы появятся в нашем государстве", – подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, план восстановления страны будет предусматривать восстановление всей инфраструктуры. Он также заверил, что после деоккупации украинских территорий, студенты и преподаватели смогут вернуться в родные стены своих вузов.

В то же время президент отметил, что до сих пор неизвестно состояние инфраструктуры в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и в других оккупированных городах.

"Мариуполь - сердце, в которое попало много пуль военных РФ. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь - современный, совершенно новый, технологичный. Все мы будем гордиться им и вспоминать произошедшую с людьми трагедию. Мы точно будем помнить, какой ценой отстроен и отвоеван город Мариуполь", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Европейская комиссия 18 мая утвердила план послевоенного восстановления Украины. Украина и ЕС вместе будут восстанавливать то, что разрушили россияне по новым европейским правилам.