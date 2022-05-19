План відбудови України - всесвітня програма на сотні мільярдів доларів, - Зеленський

План відбудови України після війни з Росією є всесвітньою програмою на сотні мільярдів доларів, до якої будуть залучені багато держав. Також це дасть змогу побудувати нову й сучасну європейську країну, включно з освітньою інфраструктурою.

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Про це сказав президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських закладів вищої освіти.

"Це велика програма, коли кожна країна світу, наші партнери та друзі матимуть патронат над тим чи іншим регіоном або над тією чи іншою галуззю в нашій державі. Ми будемо відбудовувати нашу країну – новітню, технологічну. Це стосується й напрямку освіти – ми повністю відновимо освітню інфраструктуру. Будемо все для цього робити. Надсучасні виші з’являться в нашій державі", – наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, план відновлення країни передбачатиме відбудову всієї інфраструктури. Він також запевнив, що після деокупації українських територій студенти й викладачі зможуть повернутися в рідні стіни своїх вишів.

Водночас президент зазначив, що досі до кінця невідомий стан інфраструктури в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та в інших окупованих містах.

"Маріуполь - серце, у яке влучило багато куль військових РФ. Серце точно буде битися. Ми точно відбудуємо Маріуполь – сучасний, абсолютно новий, технологічний. Всі ми будемо пишатися ним і згадувати трагедію, яка сталася з людьми. Ми точно будемо пам’ятати, якою ціною відбудовано й відвойовано місто Маріуполь", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія 18 травня затвердила план повоєнної відбудови України. Україна та ЄС разом будуть відновлювати те, що зруйнували росіяни, за новими європейськими правилами.