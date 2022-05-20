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Україна разом із міжнародними партнерами зможе відбудувати зруйновану інфраструктуру за два роки, – Кубраков
Спільними зусиллями України та міжнародних партнерів можна відбудувати усю зруйновану інфраструктуру за два роки. В Україні вже ведуться попередні роботи з оцінки руйнувань.
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками Саміту міжнародного транспортного форуму-2022 року.
Як зазначають у Міністерстві інфраструктури, тема повоєнного відновлення України була однією з головних на щорічному Саміті, який об'єднує керівників транспортних галузей практично з усього світу.
Кубраков зазначив, що вже ведуться попередні роботи з оцінки руйнувань.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Упевнений, спільними зусиллями ми зможемо відбудувати зруйноване за 2 роки. Команда міністерства у щоденному режимі розробляє перелік зруйнованих об'єктів інфраструктури. Ми визначили дорожню карту допомоги, яка потрібна Україні зараз і потрібна для подальшого повоєнного відновлення", - розповів він.
Також учасники Саміту ухвалили документ - "Заклик до дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", що підтверджує підтримку нашої країни та передбачає повне припинення будь-яких транспортних відносин із Росією та Білоруссю.
"Я щиро вдячний за підтримку Великій Британії, Німеччині, США, Литві – ініціаторам прийняття «Заклику до дій" та всім країнам, які приєдналися до цього документу і були небайдужі в цей складний час» – наголосив Кубраков.
У рамках Саміту українська делегація провела зустрічі з головами транспортних відомств США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Болгарії, Румунії, Молдови, Туреччини та керівництвом Світового банку.
"У рамках зустрічей обговорювалася участь цих держав у відновленні України, а також координація дій щодо транспортної блокади Росії", – додали в міністерстві.
Нагадаємо, Європейська комісія 18 травня затвердила план повоєнного відновлення України. Україна та ЄС разом відновлюватимуть те, що зруйнували росіяни за новими європейськими правилами.