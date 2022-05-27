Росія заплатить: сума збитків інфраструктури через війну вже перевищує $105,5 млрд

Станом на 25 травня загальна сума прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування житлових та нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України зросли більш як на $8 млрд.

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Про це свідчить аналіз, що здійснюється у рамках проекту "Росія заплатить" командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки).

За останніми оцінками аналітиків проекту, сума збитків через руйнування житлового фонду зросла ще на $5.5 млрд.

Станом на 25 травня загальна сума збитків житловому фонду становить $39.3 млрд. Найбільше від руйнування житлового фонду постраждали такі міста, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєверодонецьк та Лисичанськ.

Загалом через війну пошкоджено, зруйновано або втрачено понад 44 млн квадратних метрів житла українців.

Загальна сума прямої задокументованої шкоди українських підприємств уже досягає $11.3 млрд. За останній тиждень цей показник збільшився на $591 млн.

З початку війни Росії проти України пошкоджено чи зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик.

У поточних розрахунках уперше додано збитки українського рітейлу. Внаслідок війни постраждало щонайменше 2910 торгових точок, а сумарні збитки становлять $1.4 млрд.

Крім того, за останніми розрахунками в рамках проекту "Росія заплатить", збитки від пошкодження, знищення або втрати легкових автомобілів становлять майже $1.6 млрд. Сумарно таких автомобілів уже майже 105 тисяч. Серед областей, де більше пошкоджених легкових автомобілів: Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Київська.

На поточному тижні зросли також збитки, заподіяні освітнім установам, на $103 млн і тепер становлять $1.5 млрд.

Ще на $45 млн зросла сума збитків, заподіяних закладами охорони здоров'я. Загалом через бойові дії зруйновано вже 643 медустанови, загальна сума збитків становить понад $1.1 млрд.

Усього з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23.8 тисячі кілометрів доріг, 6.3. тисячі залізничних колій та 41 залізничний міст, 643 заклади охорони здоров'я, 1123 навчальні заклади, 621 дитсадок, 192 культурних та 115 релігійних споруд, 178 складів, 99 адмінбудівель, 28 нафтобаз, 19 торгових центрів.

Загальні втрати економіки України через війну війни, за загальними оцінками Мінекономіки та KSE, враховуючи як прямі втрати, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо) коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Нагадаємо, проект "Росія заплатить" фокусується на оцінці прямих втрат фізичної інфраструктури України внаслідок війни (руйнування житлових будинків, комунальної, дорожньої, залізничної інфраструктури; освітніх та медичних закладів тощо) та оцінки фінансової вартості цих втрат.

Надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків внаслідок війни, може кожен громадянин або юридична особа. Для цього командою KSE Institute спільно з Офісом президента та Міністерством економіки України було створено проект " Росія заплатить ".

Нагадаємо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.