Россия заплатит: сумма ущерба инфраструктуры из-за войны уже превышает $105,5 млрд

По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышает $105,5 млрд или более 3,1 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины выросли более чем на $8 млрд.

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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики).

По последним оценкам аналитиков проекта, сумма ущерба из-за разрушения жилого фонда возросла еще на $5.5 млрд. Кроме дальнейшего разрушения, цифра связана с добавлением новых городов в перечень населенных пунктов, по которым производится расчет.

По состоянию на 25 мая общая сумма ущерба жилищному фонду составляет $39.3 млрд. Больше всего от разрушения жилищного фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск.

Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 млн квадратных метров жилья украинцев.

Общая сумма прямого задокументированного ущерба украинских предприятий уже достигает $11.3 млрд. За последнюю неделю этот показатель увеличился на $591 млн.

С начала войны России против Украины повреждено или разрушено по меньшей мере 227 предприятий, заводов и фабрик.

В текущих расчетах впервые добавлены убытки украинского ритейла. В результате войны пострадало по меньшей мере 2910 торговых точек, а суммарный ущерб составляет $1.4 млрд.

Кроме того, по последним расчетам в рамках проекта "Россия заплатит", ущерб от повреждения, уничтожения или потери легковых автомобилей составляет почти $1.6 млрд. Суммарно таких автомобилей уже почти 105 тысяч. Среди областей, где больше поврежденных легковых автомобилей: Донецкая, Харьковская, Луганская, Черниговская и Киевская.

На текущей неделе выросли также убытки, причиненные образовательным учреждениям, на $103 млн и теперь составляют $1.5 млрд.

Еще на $45 млн выросла сумма ущерба, причиненного учреждениями здравоохранения. Всего из-за боевых действий разрушены уже 643 медучреждения, общая сумма ущерба составляет более $1.1 млрд.

Всего с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено не менее 23.8 тысяч километров дорог, 6.3. тысячи железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 учреждения здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детсад, 192 культурных и 115 религиозных сооружений, 178 складов, 99 админпостроек, 28 нефтебаз, 19 торговых центров.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, учитывая как прямые потери, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Напомним, проект "Россия заплатит" фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений и т.п.) и оценке финансовой стоимости этих потерь.

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо. Для этого командой KSE Institute совместно с Офисом президента и Министерством экономики Украины был создан проект "Россия заплатит".

Напомним, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.