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Проезд по мосту через реку Ирпень в Киевской области будет возобновлен 14 июля
В четверг, 14 июля, возобновят полноценный проезд по мосту через реку Ирпень в Киевской области, который был отремонтирован на неделю раньше, чем планировалось.
Об этом сообщил Дымерский сельский глава Владимир Пидкурганный в Facebook.
Он отметил, что проезд через мост в Демидове не было две недели.
"Знаю, что всем было неудобно и сложно добираться и домой и на работу. Завтра восстанавливается полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стоит отметить, что в Вышгородском районе Киевской области, возле села Демидов, 29 июня был разрушен мост через реку Ирпень, который в начале июня был восстановлен после российских обстрелов в феврале. Разрушение произошло в результате удара молнии и детонации взрывного устройства.
Однако начальник Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин пообещал, что мост будет восстановлен в течение трех недель.