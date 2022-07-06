В Запорожской области "устал" очередной мост, – глава ОВА

В районе между Мелитополем и Токмаком Запорожской области рухнул очередной мост. Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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"Между Мелитополем и Токмаком устал очередной мост. Новобогдановка – Троицкое", — написал Старух.

Других подробностей глава облгосадминистрации не уточнил.

Это уже второй подорванный мост между Мелитополем и Токмаком за три дня. Тогда это был железнодорожный мост, по которому российские военные перебрасывали составы с оружием и военной техникой.

Накануне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.

Было нанесено более 30 ударов исключительно по российской военной базе. До этого в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск.