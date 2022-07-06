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В Запорожской области "устал" очередной мост, – глава ОВА
В районе между Мелитополем и Токмаком Запорожской области рухнул очередной мост. Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"Между Мелитополем и Токмаком устал очередной мост. Новобогдановка – Троицкое", — написал Старух.
Других подробностей глава облгосадминистрации не уточнил.
Это уже второй подорванный мост между Мелитополем и Токмаком за три дня. Тогда это был железнодорожный мост, по которому российские военные перебрасывали составы с оружием и военной техникой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Накануне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.
Было нанесено более 30 ударов исключительно по российской военной базе. До этого в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск.