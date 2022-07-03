- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВСУ нанесли удар по базе россиян на территории аэродрома в оккупированном Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.
Об этом сообщил мелитопольский портал "РИА Мелитополь".
В пресс-службе ВСУ также опубликовали видео удара по позициям россиян.
Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил удары ВСУ по базе оккупантов на территории местного аэродрома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его данным, было нанесено более 30 ударов исключительно по российской военной базе.
"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь", - сообщил Федоров
Также он сообщил, что накануне благодаря усилиям сил сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами.
"От рашистов максимум, что мы готовы принять — это жесть доброй воли, в честь освобождения нашего Мелитополя и бегства оттуда", — добавил Федоров.