ЗСУ завдали удару по базі росіян на території аеродрому в окупованому Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 3 липня було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються військові армії країни-агресора РФ.

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Про це повідомив мелітопольський портал "РІА Мелітополь".

У прес-службі ЗСУ також опублікували відео удару по позиціях росіян.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив удари ЗСУ по базі окупантів на території місцевого аеродрому.

За його даними, було завдано понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

"Зараз окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було! ЗСУ роблять все для того, щоб повернути мирне життя та українську державність до Мелітополя", - повідомив Федоров.

Також він повідомив, що напередодні завдяки зусиллям сил опору зійшов із рейок російський бронепоїзд із боєприпасами.

"Від рашистів максимум, що ми готові прийняти - це жест доброї волі, на честь звільнення нашого Мелітополя та втечі звідти", - додав Федоров.