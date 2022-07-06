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У Запорізькій області "втомився" черговий міст, – голова ОВА
У районі між Мелітополем та Токмаком Запорізької області впав черговий міст. Про це у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Між Мелітополем та Токмаком втомився черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке", - написав Старух.
Інших подробиць голова облдержадміністрації не уточнив.
Це вже другий підірваний міст між Мелітополем та Токмаком за три дні. Тоді це був залізничний міст, яким російські військові перекидали склади зі зброєю та військовою технікою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напередодні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 3 липня було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються військові армії країни-агресора РФ.
Було завдано понад 30 ударів виключно по російській військовій базі. До цього в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ.