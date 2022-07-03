Підірвали залізничний міст між Мелітополем і Токмаком. РФ перекидала по ньому зброю

Залізничною гілкою між Мелітополем і Токмаком російські військові перекидали склади зі зброєю та військовою технікою. Невідомі ліквідували цей маршрут, підірвавши міст.

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Про це повідомляють Сили спеціальних операцій "Спротив".

Відомо, що вибух стався в окупованому селі Любимівка.

"Неважко здогадатися, що саме цією гілкою окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт. Однак тепер з "технічних причин" допомога може не надійти", - зазначають в організації.

Напередодні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються військові армії країни-агресора РФ.

Було завдано понад 30 ударів виключно по російській військовій базі. До цього в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ.