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Підірвали залізничний міст між Мелітополем і Токмаком. РФ перекидала по ньому зброю
Залізничною гілкою між Мелітополем і Токмаком російські військові перекидали склади зі зброєю та військовою технікою. Невідомі ліквідували цей маршрут, підірвавши міст.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій "Спротив".
Відомо, що вибух стався в окупованому селі Любимівка.
"Неважко здогадатися, що саме цією гілкою окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт. Однак тепер з "технічних причин" допомога може не надійти", - зазначають в організації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Напередодні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються військові армії країни-агресора РФ.
Було завдано понад 30 ударів виключно по російській військовій базі. До цього в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ.