Взорвали ж/д мост между Мелитополем и Токмаком. РФ перебрасывала по нему оружие

По железнодорожной ветке между Мелитополем и Токмаком российские военные перебрасывали составы с оружием и военной техникой. Неизвестные ликвидировали этот маршрут, подорвав мост.

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Об этом сообщают Силы специальных операций "Спротив".

Известно, что взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка.

"Нетрудно догадаться, что именно по этой ветке оккупанты перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт. Однако теперь по "техническим причинам" помощь может не поступить", — отмечают в организации.

Накануне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.

Было нанесено более 30 ударов исключительно по российской военной базе. До этого в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск.