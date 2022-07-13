Проїзд по мосту через річку Ірпінь на Київщині буде відновлено 14 липня

У четвер, 14 липня, відновлять повноцінний проїзд по мосту через річку Ірпінь у Київській області, який відремонтували на тиждень раніше, ніж планувалося.

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Про це повідомив Димерський селищний голова Володимир Підкурганний у Facebook.

Він наголосив, що проїзду через міст у Демидові не було два тижні.

"Знаю, що всім було незручно та складно діставатись і додому і на роботу. Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, у Вишгородському районі Київської області, біля села Демидів, 29 червня було зруйновано міст через річку Ірпінь, який на початку червня відновили після російських обстрілів у лютому. Руйнація сталася внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою.

Згодом начальник Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин пообіцяв, що міст відновлять протягом трьох тижнів.