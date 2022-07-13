Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Категорія
Авто
Дата публікації

Проїзд по мосту через річку Ірпінь на Київщині буде відновлено 14 липня

Демидів, Киїська область, Київщина, річка Ірпінь, міст, зруйнований міст, наслідки російської агресії
Фото: Facebook-сторінка Димерського селищного голови Володимира Підкурганного

У четвер, 14 липня, відновлять повноцінний проїзд по мосту через річку Ірпінь у Київській області, який відремонтували на тиждень раніше, ніж планувалося.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив Димерський селищний голова Володимир Підкурганний у Facebook

Він наголосив, що проїзду через міст у Демидові не було два тижні.  

"Знаю, що всім було незручно та складно діставатись і додому і на роботу. Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося", - йдеться у повідомленні.  

Варто зазначити, у Вишгородському районі Київської області, біля села Демидів, 29 червня було зруйновано міст через річку Ірпінь, який на початку червня відновили після російських обстрілів у лютому. Руйнація сталася внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою.  

Згодом начальник Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин пообіцяв, що міст відновлять протягом трьох тижнів. 

Автор:
Анастасія Перцева