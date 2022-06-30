Пошкоджений міст на Київщині внаслідок удару блискавки мають відновити протягом трьох тижнів

Міст біля села Демидів у Вишгородському районі Київської області, що був зруйнований блискавкою 29 червня, планують відновити протягом трьох тижнів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив начальник Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі відсутнє нормальне транспортне сполучення між Вишгородською і Димерською та іншими громадами, хоча відкрито старий міст, який був визнаний аварійним. Трафік через даний міст обмежено: через нього пускають тільки швидкі, поліцію, пожежні машини, хліб.

Повноцінне сполучення планують відновити за три тижні.

Щодо причин руйнування мосту та вибуху, Олексій Данчин повідомив, що відкрито кримінальне провадження за статтею 115, проте зазначив, що "не афішував би" інформацію щодо наявності мінування мостів.

"На жаль, я не можу розповсюджувати інформацію про наявності мінування на тому чи іншому мості. Це військова складова. Експертизи немає, працюють відповідні слідчі органи", - сказав Данчин.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь, який на початку червня відновили після російських обстрілів у лютому. Руйнація сталася внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою.