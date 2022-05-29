Дорога до Києва відкрита: на Житомирській трасі частково відновили рух вантажівок

На дорозі міжнародного значення М-06 Київ – Чоп біля Стоянки 28 травня відкрили лівий проїзд і відновили рух Житомирською трасою для вантажного автотранспорту.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Менш як два місяці знадобилося дорожниками аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки", - зазначив голова Мінінфраструктури.

Він нагадав, що міст через річку Ірпінь було підірвано в перші дні російського військового вторгнення в Україну. Завдяки цьому окупанти не змогли просунутись далі та оточити столицю.

"Одразу після звільнення столичного регіону почалося будівництво тимчасових переправ та об’їздів. Тимчасовий міст поблизу Стоянки був зведений у середині квітня, але рухатись ним міг лише легковий транспорт – вантажівки були змушені рухатися в об’їзд, витрачаючи зайвий час та паливо. З відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України", - поінформував Олександр Кубраков.

Зокрема, наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту, завершити роботи у міністерстві планують восени.

Фото: Facebook-сторінка міністра інфраструктури Олександра Кубракова

Нагадаємо, російські війська зруйнували понад 440 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості столичного регіону. Найбільше постраждали напрями, де йшли жорстокі військові дії: Варшавський, Житомирський та Броварський.

Водночас вже 4 квітня відкрився автомобільний рух із Києва до Чернігова та назад. Працюватиме стара траса P69, яка йде через Хотянівку. Рух буде двостороннім.