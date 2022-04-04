Відновлюється автомобільне сполучення між Черніговом та Києвом

У понеділок, 4 квітня, з 10:00 відкривається автомобільний рух із Києва до Чернігова та назад.

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Про це повідомив голова Чернігівської обласної адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, працюватиме стара траса P69, яка йде через Хотянівку. Рух буде двостороннім.

Також відкривається рух гуманітарних вантажів вагою 5 тонн.

Чаус наголосив, що насамперед у місто мають доставити гуманітарну допомогу, тому охочих повернутися до Чернігова просять почекати.

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Нагадаємо, у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Ворог нещадно обстрілював Чернігів. Як заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, "місто практично повністю зруйноване і простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли".