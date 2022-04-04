Возобновляется автомобильное сообщение между Черниговом и Киевом

В понедельник, 4 апреля, с 10:00 открывается автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно.

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Об этом сообщил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, работать будет старая трасса P69, которая идёт через Хотяновку. Движение будет двусторонним.

Также открывается движение гуманитарных грузов весом до 5 тонн.

Чаус подчеркнул, что в первую очередь в город должны доставить гуманитарную помощь, поэтому желающих вернуться в Чернигов просят подождать.

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Напомним, в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.

Враг беспощадно обстреливал Чернигов. Как заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, "город практически полностью разрушен и проще сосчитать те дома, которые еще уцелели".