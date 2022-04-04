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Возобновляется автомобильное сообщение между Черниговом и Киевом
В понедельник, 4 апреля, с 10:00 открывается автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно.
Об этом сообщил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.
По его словам, работать будет старая трасса P69, которая идёт через Хотяновку. Движение будет двусторонним.
Также открывается движение гуманитарных грузов весом до 5 тонн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чаус подчеркнул, что в первую очередь в город должны доставить гуманитарную помощь, поэтому желающих вернуться в Чернигов просят подождать.
Напомним, в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.
Враг беспощадно обстреливал Чернигов. Как заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, "город практически полностью разрушен и проще сосчитать те дома, которые еще уцелели".