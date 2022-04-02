- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Чернигове обстреляли онкологический диспансер
1 апреля российские войска обстреляли в Чернигове онкологический диспансер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.
"В минувшие сутки враг продолжил коварно обстреливать безоружное население Чернигова – в частности, нанес удары по онкологическому диспансеру и мирным кварталам города", – написал Нидзельский.
Он отметил, что полиция тщательно документирует все военные преступления вражеских войск.
Кроме этого, по словам Нидзельского, в течение суток в Чернигове были задержаны три человека, подозреваемые в диверсионной деятельности и мародерстве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Несколько десятков нарядов полиции круглые сутки следят за правопорядком на улицах города и области. Они оперативно проверяют информацию о подозрительных лицах, транспорте и других сообщениях, рассказал начальник областного главка.
Нидзельский добавил, что полиция также проводит превентивную работу по стабилизации криминогенной ситуации в регионе и недопущению посягательства на имущество граждан.
Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и из систем залпового огня обстреляли Кривой Рог.
Кроме этого, ночью войска РФ ударили ракетами по Полтавской области. Под обстрел попали Полтава и Кременчуг.