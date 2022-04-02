В Чернигове обстреляли онкологический диспансер

1 апреля российские войска обстреляли в Чернигове онкологический диспансер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

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"В минувшие сутки враг продолжил коварно обстреливать безоружное население Чернигова – в частности, нанес удары по онкологическому диспансеру и мирным кварталам города", – написал Нидзельский.

Он отметил, что полиция тщательно документирует все военные преступления вражеских войск.

Кроме этого, по словам Нидзельского, в течение суток в Чернигове были задержаны три человека, подозреваемые в диверсионной деятельности и мародерстве.

Несколько десятков нарядов полиции круглые сутки следят за правопорядком на улицах города и области. Они оперативно проверяют информацию о подозрительных лицах, транспорте и других сообщениях, рассказал начальник областного главка.

Нидзельский добавил, что полиция также проводит превентивную работу по стабилизации криминогенной ситуации в регионе и недопущению посягательства на имущество граждан.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и из систем залпового огня обстреляли Кривой Рог.

Кроме этого, ночью войска РФ ударили ракетами по Полтавской области. Под обстрел попали Полтава и Кременчуг.