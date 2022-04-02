У Чернігові обстріляли онкологічний диспансер

1 квітня російські війська обстріляли у Чернігові онкологічний диспансер. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції у Чернігівській області Володимир Нідзельський.

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"Минулої доби ворог продовжив підступно обстрілювати беззбройне населення Чернігова – зокрема, завдав ударів по онкологічному диспансеру та мирним кварталам міста", – написав Нідзельський.

Він зазначив, що поліція ретельно документує усі військові злочини ворожих військ.

Крім цього, за словами Нідзельського, протягом доби у Чернігові було затримано трьох людей, підозрюваних у диверсійній діяльності та мародерстві.

Кілька десятків нарядів поліції цілодобово стежать за правопорядком на вулицях міста та області. Вони оперативно перевіряють інформацію про підозрілих осіб, транспорт та інші повідомлення, розповів начальник обласного главку.

Нідзельський додав, що поліція також проводить превентивну роботу зі стабілізації криміногенної ситуації в регіоні та недопущення зазіхання на майно громадян.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 1 на 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та із систем залпового вогню обстріляли Кривий Ріг.

Крім цього, вночі війська РФ вдарили ракетами по Полтавській області. Під обстріл потрапили Полтава та Кременчук.