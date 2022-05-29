Дорога в Киев открыта: на Житомирской трассе частично возобновили движение грузовиков

На дороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки 28 мая открыли левый проезд и возобновили движение по Житомирской трассе для грузового автотранспорта.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Меньше двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге восстановлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки", - отметил глава Мининфраструктуры.

Он напомнил, что мост через реку Ирпень был взорван в первые дни российского военного вторжения в Украину. Благодаря этому оккупанты не смогли продвинуться дальше и окружить столицу.

"Сразу после освобождения столичного региона началось строительство временных переправ и объездов. Временный мост возле Стоянки был возведен в середине апреля, но двигаться им мог только легковой транспорт - грузовики были вынуждены двигаться в объезд, тратя лишнее время и топливо. С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически по всем основным стратегическим направлениям Украины", - проинформировал Александр Кубраков.

В частности, следующим этапом станет возобновление правого проезда разрушенного моста, завершить работы в министерстве планируют осенью.

Фото: Facebook-страница министра инфраструктуры Александра Кубракова

Напомним, российские войска разрушили более 440 тысяч квадратных метров логистической недвижимости столичного региона. Больше всего пострадали направления, где шли жестокие военные действия: Варшавское, Житомирское и Броварское.

В то же время, уже 4 апреля открылось автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно. Будет работать старая трасса P69, идущая через Хотяновку. Движение будет двусторонним.