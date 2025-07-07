Відбудова Бородянки: вже відновлено понад 70% зруйнованих об'єктів

У Бородянці на Київщині з 825 пошкоджених або зруйнованих об'єктів, майже 600 (або 72%) вже відновлено. Загалом по Київській області кількість пошкоджених об'єктів з початку повномасштабного вторгнення перевищує 30 тисяч.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У Бородянці зруйновано або пошкоджено 825 об’єктів. Уже відновлено майже 600 — це 72%. Тут діє ЦНАП, працює центр реабілітації, відкрито ліцей, облаштовано тимчасовий Активний парк. Відновлюємо не лише житло – створюємо публічні простори, соціальні установи, безбар’єрне середовище", - наголосив він під час робочої поїздки на Київщину.

Зазначається, що у межах відновлення громади здійснюється комплексна робота: оновлюються об’єкти соціального захисту, створюються зручні маршрути для маломобільних груп, розбудовується інфраструктура для дітей, молоді, родин.

Ще один важливий напрям – відновлення логістичних маршрутів, зокрема мостів і штучних споруд.

Загалом у Київській області з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 30 тисяч об’єктів. Із них – понад 25 тисяч приватних будинків, понад 2 тисячі багатоквартирних, а також сотні об’єктів соціальної та критичної інфраструктури.

Станом на 7 липня відновлено вже понад 23 тисячі – це 75% від усіх пошкоджених об’єктів. Понад 15,5 тисяч родин на Київщині вже отримали компенсації за програмою "єВідновлення" за пошкоджене житло, ще 3,5 тисячі родин – за зруйноване. Загальна сума виплат – понад 10 мільярдів гривень.

Крім того, після повномасштабного вторгнення на Київщині було пошкоджено 29 мостів та інших інфраструктурних споруд. Уже 9 з них введено в експлуатацію, ще 7 у роботі цього року.

Нагадаємо, у Бородянці триває масштабна відбудова житлової та соціальної інфраструктури після руйнувань, завданих російською агресією. За оцінкою аналітиків KSE Institute, збитки, завдані інфраструктурі Бородянки склали 148,4 мільйона доларів.