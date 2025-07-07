Восстановление Бородянки: уже восстановлено более 70% разрушенных объектов

В Бородянке в Киевской области из 825 поврежденных или разрушенных объектов, почти 600 (или 72%) уже восстановлено.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"В Бородянке разрушено или повреждено 825 объектов. Уже восстановлено почти 600 - это 72%. Здесь действует ЦНАП, работает центр реабилитации, открыт лицей, обустроен временный Активный парк. Восстанавливаем не только жилье - создаем публичные пространства, социальные учреждения, безбарьерную среду", - подчеркнул он во время рабочей поездки на Киевщину.

В рамках восстановления общины осуществляется комплексная работа: обновляются объекты социальной защиты, создаются удобные маршруты для маломобильных групп, развивается инфраструктура для детей, молодежи, семей.

Еще одно важное направление – восстановление логистических маршрутов, в частности, мостов и искусственных сооружений.

Всего в Киевской области с начала полномасштабного вторжения повреждено более 30 тысяч объектов. Из них – более 25 тысяч частных домов, более 2 тысяч многоквартирных, а также сотни объектов социальной и критической инфраструктуры.

По состоянию на 7 июля восстановлено более 23 тысяч – это 75% от всех поврежденных объектов. Более 15,5 тысячи семей на Киевщине уже получили компенсации по программе "єВідновлення" за поврежденное жилье, еще 3,5 тысячи семей — за разрушенное. Общая сумма выплат – более 10 миллиардов гривен.

Кроме того, после полномасштабного вторжения в Киевскую область было повреждено 29 мостов и других инфраструктурных сооружений. Уже 9 из них введены в эксплуатацию, еще 7 в этом году.

Напомним, в Бородянке продолжается масштабное восстановление жилищной и социальной инфраструктуры после разрушений, нанесенных российской агрессией.