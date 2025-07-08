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В Киевской области ремонтируют мост через реку Тетерев (ФОТО)

мост через реку Тетерев
Фото: t.me/Agency_for_restoration

В Киевской области продолжают капитально ремонтировать мост через реку Тетерев, разрушенный в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

В ведомстве напомнили, что в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году в результате обстрелов получили повреждения и разрушения определяющие элементы сооружения — пролетные строения, опоры.

Движение по мосту стало невозможным, что существенно нарушило транспортно-логистические связи пристоличного региона и транзитное движение в направлении границы с ЕС.

Что уже сделали

Отмечается, что в первую очередь специалисты провели демонтаж разрушенных и поврежденных конструктивных элементов моста, в частности четырех железобетонных пролетных строений.

Впоследствии для обеспечения выполнения ремонтно-восстановительных работ было возведено шесть прогонов моста из стальных балок.

Также завершен весь комплекс работ по усилению арматурно-бетонного каркаса ригелей шести опор. Пока такие работы продолжаются еще на двух опорах.

В ведомстве отметили, что капитальный ремонт моста осуществляется в рамках реализации пилотного проекта, охватывающего шесть объектов в Киевской области. Работы проводятся при финансовой поддержке UK EXPORT FINANCE.

Фото 2 — В Киевской области ремонтируют мост через реку Тетерев (ФОТО)
Фото 3 — В Киевской области ремонтируют мост через реку Тетерев (ФОТО)
Фото 4 — В Киевской области ремонтируют мост через реку Тетерев (ФОТО)
Фото 5 — В Киевской области ремонтируют мост через реку Тетерев (ФОТО)

Заметим, в ноябре прошлого года в Киевской области открыли движение временным мостом через реку Тетерев вблизи одного из сел на границе Вышгородского и Бучанского районов.

Восстановление мостов

В прошлом году отстроили 20 мостов, мостовых переходов, путепроводов, поврежденных в результате российской военной агрессии на дорогах государственного значения в Киевской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

В частности:

  • Киевщина — восстановлено 8 мостовых переходов через реки Трубеж, Жерева,   Сдвиж,   Ирпень и 1 мостовой переход через сушу;
  • Черниговщина   восстановлено 3 моста через реку Десна ;
  • Харьковщина – восстановлено 5 мостов и 1 путепровод с подходами;
  • Николаевщина — восстановлен 1 мост с подходами и еще 1 искусственное сооружение.
Автор:
Светлана Манько