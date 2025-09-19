Запланована подія 2

На Тернопільщині ремонтують міст через річку Гнізна: нова споруда витримає до 100 тонн

ремонт мосту
Чернихівці отримають оновлений міст

У селі Чернихівці на Тернопільщині триває ремонт мосту через річку Гнізна. Нова конструкція, змонтована з металевих модульних елементів, матиме довжину 20 метрів і пропускну вантажопідйомність до 100 тонн. Роботи виконують у межах проєкту міжнародної допомоги JICA.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

На Тернопільщині ремонтують міст

Наразі ведуться роботи з армування та бетонування ростверку — верхньої частини пальового фундаменту. Бетонну основу під конструкцію залили напередодні. На ростверку буде зведено шафову стінку з відкрилками. Паралельно підрядна організація розпочала монтаж металевих елементів мосту, які згодом встановлять на опори.

Ремонт мосту на дорозі державного значення Р-43 у Чернихівцях розпочався на початку серпня. Конструкцію пошкодив вантажний автомобіль, який перевищив допустиму вагу. Для безпечного руху організовано об’їзд, встановлено попереджувальні знаки та панно.

Нова споруда буде змонтована з металевих модульних елементів, наданих безкоштовно Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у рамках проєкту "Програма екстреного відновлення". Протяжність мосту становитиме 20 метрів, а його вантажопідйомність збільшиться до 100 тонн.

"Звертаємо увагу водіїв, які прямують дорогою Р-43/М-19/ - Ланівці - /Н-02/: плануйте свій маршрут відповідно до запропонованих шляхів об’їзду", - наголошуюють в пресслужбі.

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

Автор:
Ольга Опенько