Новости
Дата публикации
Читати українською

В Тернопольской области ремонтируют мост через реку Гнезна: новое сооружение выдержит до 100 тонн

ремонт моста
Черниховцы получат обновленный мост

В селе Черниховцы Тернопольской области продолжается ремонт моста через реку Гнезна. Новая конструкция, смонтированная из металлических модульных элементов, будет иметь длину 20 метров и пропускную грузоподъемность до 100 тонн. Работы выполняются в рамках проекта международной помощи JICA.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

В Тернопольской области ремонтируют мост

В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию ростверка — верхней части свайного фундамента. Бетонное основание под конструкцию залили накануне. На ростверке будет возведена шкафная стенка с открылками. Параллельно подрядная организация приступила к монтажу металлических элементов моста, которые впоследствии установят на опоры.

Ремонт моста на дороге государственного значения Р-43 в Чернигове начался в начале августа. Конструкцию повредил грузовой автомобиль, превысивший допустимый вес. Для безопасного движения организован объезд, установлены предупреждающие знаки и панно.

Новое сооружение будет смонтировано из металлических модульных элементов, предоставленных бесплатно Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в рамках проекта "Программа экстренного восстановления". Протяженность моста составит 20 метров, его грузоподъемность увеличится до 100 тонн.

"Обращаем внимание водителей, следующих по дороге Р-43/М-19/ - Лановцы - /Н-02/: планируйте свой маршрут в соответствии с предложенными путями объезда", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Автор:
Ольга Опенько