Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Наличный курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

У пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" ремонтируют ключевой участок трассы: какие работы выполнены

ремонт дороги
Ремонт дороги Киев – Ковель – Ягодин

Продолжается капитальный ремонт трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Подрядчик восстанавливает дорожное покрытие на подъезде к пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт трассы до польской границы

На трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин продолжаются работы по капитальному ремонту на подъезде к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск". Подрядчик в усиленном темпе восстанавливает дорожное полотно.

Сначала дорожники очищают участок от старого покрытия и формируют крепкое основание. Поверх нее укладывают крупнозернистый асфальт, а дальше – слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Завершающим этапом станет финишное асфальтирование, отмечают в пресс-службе.

Параллельно с основными работами дорожники обустраивают тротуары для безопасного передвижения пешеходов и производят отсыпку сбоку.

За качеством и темпом работ следят специалисты службы восстановления в Волынской области вместе с независимыми инженерами технического надзора.

Участок автодороги М-07 на подъезде к международному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск" является составной частью масштабного инфраструктурного проекта, реализуемого в рамках программы ЕС "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).

Его основная цель – модернизация одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающая грузопоток через границу с Польшей. Проект призван создать безопасные и комфортные условия для водителей и повысить эффективность международных перевозок.

Фото 2 — У пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" ремонтируют ключевой участок трассы: какие работы выполнены
Фото 3 — У пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" ремонтируют ключевой участок трассы: какие работы выполнены
Фото 4 — У пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" ремонтируют ключевой участок трассы: какие работы выполнены
Фото 5 — У пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" ремонтируют ключевой участок трассы: какие работы выполнены
Фото 6 — У пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" ремонтируют ключевой участок трассы: какие работы выполнены

Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Автор:
Ольга Опенько