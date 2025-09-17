- Категория
У пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" ремонтируют ключевой участок трассы: какие работы выполнены
Продолжается капитальный ремонт трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Подрядчик восстанавливает дорожное покрытие на подъезде к пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Ремонт трассы до польской границы
На трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин продолжаются работы по капитальному ремонту на подъезде к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск". Подрядчик в усиленном темпе восстанавливает дорожное полотно.
Сначала дорожники очищают участок от старого покрытия и формируют крепкое основание. Поверх нее укладывают крупнозернистый асфальт, а дальше – слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Завершающим этапом станет финишное асфальтирование, отмечают в пресс-службе.
Параллельно с основными работами дорожники обустраивают тротуары для безопасного передвижения пешеходов и производят отсыпку сбоку.
За качеством и темпом работ следят специалисты службы восстановления в Волынской области вместе с независимыми инженерами технического надзора.
Участок автодороги М-07 на подъезде к международному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск" является составной частью масштабного инфраструктурного проекта, реализуемого в рамках программы ЕС "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).
Его основная цель – модернизация одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающая грузопоток через границу с Польшей. Проект призван создать безопасные и комфортные условия для водителей и повысить эффективность международных перевозок.
Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.