Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,30

41,21

EUR

48,80

48,65

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У прифронтових регіонах відновлено ще два стратегічні мости

міст
Завершено реконструкцію ще двох мостів / Міністерство розвитку громад та територій України

Відбудова критично важливої інфраструктури в прифронтових регіонах триває навіть під час війни. Цього тижня завершено реконструкцію ще двох мостів, які забезпечують транспортне сполучення, військову логістику та щоденне життя мешканців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Перший міст зведений у 1973 році, цей міст зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. Тепер на його місці сучасна споруда довжиною 48,5 метра, шириною 9,5 метра та з опорами заввишки 6,5 метра. Конструкція витримує значні навантаження та розрахована на багаторічну експлуатацію, забезпечуючи безперебійну роботу як для цивільного, так і для військового транспорту.

Другий міст збудований у 1992 році, майже повністю зруйнований під час запеклих боїв, його довелося відновлювати майже з нуля. Новий міст має довжину 37 метрів, ширину 14 метрів та опори висотою до 4 метрів. Споруда обладнана міцними палями, стійками, ригелями, монолітною плитою, перильним огородженням та сучасною системою освітлення.

До початку капітального відновлення у місцях пошкоджених мостів працювали тимчасові переправи, що дозволяли не зупиняти транспортне сполучення.

Зазначається, що обидва мости мають стратегічне значення: вони забезпечують прискорений рух гуманітарних вантажів, стабільне постачання військової логістики та потреб населення. Відбудова мостів та шляхопроводів є одним із ключових напрямків роботи з відновлення критично важливої інфраструктури в прифронтових регіонах.

Додамо, в кінці вересня на Харківщині відремонтували міст, зруйнований внаслідок повномасштабного вторгнення. Він є частиною ключового логістичного маршруту, що забезпечує сполучення між громадами, а також гуманітарну та військову логістику. 

Автор:
Тетяна Гойденко