У прифронтових регіонах відновлено ще два стратегічні мости

Відбудова критично важливої інфраструктури в прифронтових регіонах триває навіть під час війни. Цього тижня завершено реконструкцію ще двох мостів, які забезпечують транспортне сполучення, військову логістику та щоденне життя мешканців.

Перший міст зведений у 1973 році, цей міст зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. Тепер на його місці сучасна споруда довжиною 48,5 метра, шириною 9,5 метра та з опорами заввишки 6,5 метра. Конструкція витримує значні навантаження та розрахована на багаторічну експлуатацію, забезпечуючи безперебійну роботу як для цивільного, так і для військового транспорту.

Другий міст збудований у 1992 році, майже повністю зруйнований під час запеклих боїв, його довелося відновлювати майже з нуля. Новий міст має довжину 37 метрів, ширину 14 метрів та опори висотою до 4 метрів. Споруда обладнана міцними палями, стійками, ригелями, монолітною плитою, перильним огородженням та сучасною системою освітлення.

До початку капітального відновлення у місцях пошкоджених мостів працювали тимчасові переправи, що дозволяли не зупиняти транспортне сполучення.

Зазначається, що обидва мости мають стратегічне значення: вони забезпечують прискорений рух гуманітарних вантажів, стабільне постачання військової логістики та потреб населення. Відбудова мостів та шляхопроводів є одним із ключових напрямків роботи з відновлення критично важливої інфраструктури в прифронтових регіонах.

Додамо, в кінці вересня на Харківщині відремонтували міст, зруйнований внаслідок повномасштабного вторгнення. Він є частиною ключового логістичного маршруту, що забезпечує сполучення між громадами, а також гуманітарну та військову логістику.