Восьма відновлена споруда: на Харківщині завершили капремонт ще одного мосту

На Харківщині завершено капітальний ремонт ще одного мосту, зруйнованого внаслідок повномасштабного вторгнення. Цей об'єкт є частиною ключового логістичного маршруту, що забезпечує сполучення між громадами, а також гуманітарну та військову логістику. Раніше тут діяла тимчасова переправа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Фактично, міст, зведений ще у 1961 році, відбудували заново. Його конструкція тепер розрахована під сучасні навантаження, а параметри значно покращено:

ширина становить 11,6 м;

довжина — 48,88 м;

висота — 2,5 м.

У процесі відновлення було встановлено нові опори та балки, влаштовано нову монолітну плиту, а для безпеки водіїв і пішоходів змонтовано бар’єрне та перильне огородження. Міст також обладнали сучасним освітленням і системою відеонагляду.

Відновлення мостів залишається пріоритетом, оскільки від цього залежить обороноздатність регіону та швидке реагування на потреби військових. У 2025 році це вже восьма відновлена мостова споруда на Харківщині. Ще на 10 спорудах рух було відкрито торік. Завдяки цим темпам регіон сьогодні посідає перше місце в Україні за швидкістю відновлення мостових об’єктів.

