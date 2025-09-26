Восьмое восстановленное сооружение: в Харьковской области завершили капремонт еще одного моста

В Харьковской области завершен капитальный ремонт еще одного моста, разрушенного в результате полномасштабного вторжения. Этот объект является частью ключевого логистического маршрута, обеспечивающего соединение между общинами, а также гуманитарную и военную логистику. Раньше здесь действовала временная переправа.

Фактически мост, возведенный еще в 1961 году, отстроили заново. Его конструкция теперь рассчитана под современные нагрузки, а параметры значительно улучшены:

ширина составляет 11,6 м;

длина - 48,88 м;

высота - 2,5 м.

В процессе восстановления были установлены новые опоры и балки, устроена новая монолитная плита, а для безопасности водителей и пешеходов смонтировано барьерное и перильное ограждение. Мост также оборудовали современным освещением и системой видеонаблюдения.

Восстановление мостов остается приоритетом, поскольку от этого зависит обороноспособность региона и быстрое реагирование на нужды военных. В 2025 году это уже восьмое восстановленное мостовое сооружение на Харьковщине. Еще на 10 постройках движение было открыто в прошлом году. Благодаря этим темпам регион сегодня занимает первое место в Украине по скорости восстановления мостовых объектов.

