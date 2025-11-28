Простоит еще 30 лет: в Киеве открыли движение по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница" (ФОТО)

28 ноября в Киеве открыли движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница". После капремонта эксплуатационный ресурс объекта продлен не менее 30 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что реконструкцию аварийного объекта "Киевавтодор" приступил в декабре 2024 года.

Старый путепровод построили в 1963 году и с тех пор ни разу его капитально не ремонтировали.

Что сделали

Кличко рассказал, что мостовики установили опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно. Также было устроено новое асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Кроме того, обновили коммуникации, установили современное LED освещение, перильное, барьерное ограждение и шумозащитные экраны и обустроили смежные вело-пешеходные тротуары.

"Важным этапом реконструкции стал демонтаж опоры путепровода, расположенной под сооружением на Броварском проспекте. Дорожники вынесли ее за пределы проезжей части. Это решение улучшит пропускную способность автотранспорта и уменьшит аварийность", - подчеркнул мэр столицы.

Он добавил, что, как и на всех объектах, при ремонте учли принципы безбарьерности – для удобного передвижения людей с инвалидностью и маломобильных групп.

Кличко подчеркнул, что все работы выполняли с сохранением движения метрополитена и автомобилей по Броварскому проспекту.

Также с сегодняшнего дня на путепроводе будет курсировать троллейбусный маршрут № 29. А завтра свою работу возобновят троллейбусы №№ 50, 50К.

Кличко пообещал, что в следующем году завершат ремонт подземного пешеходного перехода и лестницы со стороны улицы Андрея Малышко, украшение путепровода и благоустройство территории.

Напомним, в октябре возобновили движение по улице Новоконстантиновской в Киеве после капитального ремонта путепровода, построенного еще в 1969 году.

Также в Киеве идет капитальный ремонт путепровода на улице Полярной в Оболонском районе. Мостовики уже завершили монтаж всех 64 балок и устроили новые опоры и ригели.