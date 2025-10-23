Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Оболонском районе Киева продолжается капремонт путепровода: какие работы выполнены

ремонт дороги
Капремонт путепровода на Полярной / Агентство восстановления

В Киеве идет капитальный ремонт путепровода на улице Полярной в Оболонском районе. Мостовики уже завершили монтаж всех 64 балок и устроили новые опоры и ригели. Движение транспорта и пешеходов обеспечено благодаря поэтапному выполнению работ с частичными ограничениями.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Капремонт Полярного путепровода

В настоящее время стартует новый этап капремонта путепровода на улице Полярной.

Планируется:

  • армирование пролетных строений;
  • устройство монолитной плиты проезжей части и тротуара;
  • монтаж карнизных блоков;
  • установка перильного и барьерного ограждения.

Работы выполняются поэтапно, с частичными ограничениями движения транспорта и пешеходов. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2025 года, после чего движение будет полностью восстановлено.

Параллельно обустраивают вело-пешеходные дорожки, подземный переход и благоустройство территории.

Добавим, недавно КП "Киевавтодормост" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн. грн.

Автор:
Ольга Опенько