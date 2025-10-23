- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Оболонском районе Киева продолжается капремонт путепровода: какие работы выполнены
В Киеве идет капитальный ремонт путепровода на улице Полярной в Оболонском районе. Мостовики уже завершили монтаж всех 64 балок и устроили новые опоры и ригели. Движение транспорта и пешеходов обеспечено благодаря поэтапному выполнению работ с частичными ограничениями.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Капремонт Полярного путепровода
В настоящее время стартует новый этап капремонта путепровода на улице Полярной.
Планируется:
- армирование пролетных строений;
- устройство монолитной плиты проезжей части и тротуара;
- монтаж карнизных блоков;
- установка перильного и барьерного ограждения.
Работы выполняются поэтапно, с частичными ограничениями движения транспорта и пешеходов. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2025 года, после чего движение будет полностью восстановлено.
Параллельно обустраивают вело-пешеходные дорожки, подземный переход и благоустройство территории.
Добавим, недавно КП "Киевавтодормост" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн. грн.