В Оболонском районе Киева продолжается капремонт путепровода: какие работы выполнены

В Киеве идет капитальный ремонт путепровода на улице Полярной в Оболонском районе. Мостовики уже завершили монтаж всех 64 балок и устроили новые опоры и ригели. Движение транспорта и пешеходов обеспечено благодаря поэтапному выполнению работ с частичными ограничениями.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Капремонт Полярного путепровода

В настоящее время стартует новый этап капремонта путепровода на улице Полярной.

Планируется:

армирование пролетных строений;

устройство монолитной плиты проезжей части и тротуара;

монтаж карнизных блоков;

установка перильного и барьерного ограждения.

Работы выполняются поэтапно, с частичными ограничениями движения транспорта и пешеходов. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2025 года, после чего движение будет полностью восстановлено.

Параллельно обустраивают вело-пешеходные дорожки, подземный переход и благоустройство территории.

Добавим, недавно КП "Киевавтодормост" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн. грн.