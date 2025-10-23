Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Оболонському районі Києва триває капремонт шляхопроводу: які роботи виконані

ремонт дороги
Капремонт шляхопроводу на Полярній / Агентство відновлення

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Полярній в Оболонському районі. Мостовики вже завершили монтаж усіх 64 балок і влаштували нові опори та ригелі. Рух транспорту і пішоходів забезпечено завдяки поетапному виконанню робіт із частковими обмеженнями.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба КМДА.

Капремонт Полярного шляхопроводу

Зазначається, що зараз стартує новий етап капремонту шляхопроводу на вулиці Полярній.

Заплановано:

  •  армування прогонових будов; 
  •  улаштування монолітної плити проїжджої частини та тротуару;  
  • монтаж карнизних блоків; 
  •  встановлення перильного та бар’єрного огородження.

Роботи виконують поетапно, з частковими обмеженнями руху транспорту та пішоходів. Основні будівельні роботи планують завершити до кінця 2025 року, після чого рух буде повністю відновлено.

Паралельно облаштовують вело-пішохідні доріжки, підземний перехід і благоустрій території.

Додамо, нещодавно КП "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції "Київ-Деміївський". Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько