В Оболонському районі Києва триває капремонт шляхопроводу: які роботи виконані

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Полярній в Оболонському районі. Мостовики вже завершили монтаж усіх 64 балок і влаштували нові опори та ригелі. Рух транспорту і пішоходів забезпечено завдяки поетапному виконанню робіт із частковими обмеженнями.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Капремонт Полярного шляхопроводу

Зазначається, що зараз стартує новий етап капремонту шляхопроводу на вулиці Полярній.

Заплановано:

армування прогонових будов;

улаштування монолітної плити проїжджої частини та тротуару;

монтаж карнизних блоків;

встановлення перильного та бар’єрного огородження.

Роботи виконують поетапно, з частковими обмеженнями руху транспорту та пішоходів. Основні будівельні роботи планують завершити до кінця 2025 року, після чого рух буде повністю відновлено.

Паралельно облаштовують вело-пішохідні доріжки, підземний перехід і благоустрій території.

Додамо, нещодавно КП "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції "Київ-Деміївський". Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.