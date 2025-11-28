Простоїть ще 30 років: у Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця" (ФОТО)

28 листопада у Києві відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця". Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що реконструкцію аварійного об’єкта "Київавтодор" розпочав у грудні 2024 року

Старий шляхопровід звели 1963 року і відтоді жодного разу його капітально не ремонтували.

Що зробили

Кличко розповів, що мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Також влаштували нове асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Крім того, оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани та облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари.

"Важливим етапом реконструкції став демонтаж опори шляхопроводу, яка була розташована під спорудою на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини. Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність", - наголосив мер столиці.

Він додав, що як і на всіх об’єктах, при ремонті врахували принципи безбар’єрності – для зручного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Кличко підкреслив, що всі роботи виконували зі збереженням руху метрополітену та автомобілів Броварським проспектом.

Також відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут № 29. А відзавтра свою роботу відновлять тролейбуси №№ 50, 50К.

Кличко пообіцяв, що наступного року завершать ремонт підземного пішохідного переходу та сходів зі сторони вулиці Андрія Малишка, оздоблення шляхопроводу та благоустрій території.

Нагадаємо, у жовтні відновили рух на вулиці Новокостянтинівській у Києві після капітального ремонту шляхопроводу, збудованого ще у 1969 році.

Також у Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Полярній в Оболонському районі. Мостовики вже завершили монтаж усіх 64 балок і влаштували нові опори та ригелі.