Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)
Рух на вул. Новокостянтинівській у Києві відновлено після капітального ремонту шляхопроводу, збудованого ще у 1969 році.
Як пише Delo.ua, про це інформує мер столиці Віталій Кличко.
Про ремонт
"Після капремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу продовжено щонайменше на 30 років", - наголосив Кличко.
Основні роботи завершили раніше запланованого терміну, а до кінця листопада планується завершити асфальтування під'їзних шляхів і благоустрій території.
Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, не ремонтували жодного разу. Через значні пошкодження конструкцій він був аварійним.
Зазначається, що фахівці фактично збудували нову споруду:
- змонтували опори та ригелі;
- встановили 117 балок прогонових будов та мостове полотно;
- провели гідроізоляцію;
- влаштували нове асфальтобетонне покриття;
- оновили підземні та наземні комунікації;
- змонтували сучасне LED-освітлення та перильне та бар’єрне огородження.
Протяжність шляхопроводу становить 218 метрів, ширина — 18 метрів.
Об’єкт повністю відповідає принципам безбар’єрності:
- понижені бордюри;
- тактильна навігація для людей з вадами зору.
Наразі тривають роботи з облаштування тротуарів з ФЕМ на підходах до шляхопроводу та велодоріжок.
Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Полярній в Оболонському районі. Мостовики вже завершили монтаж усіх 64 балок і влаштували нові опори та ригелі.