Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)

Рух на вул. Новокостянтинівській у Києві відновлено після капітального ремонту шляхопроводу, збудованого ще у 1969 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

Про ремонт

"Після капремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу продовжено щонайменше на 30 років", - наголосив Кличко.

Основні роботи завершили раніше запланованого терміну, а до кінця листопада планується завершити асфальтування під'їзних шляхів і благоустрій території.

Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, не ремонтували жодного разу. Через значні пошкодження конструкцій він був аварійним.

Зазначається, що фахівці фактично збудували нову споруду:

змонтували опори та ригелі;

встановили 117 балок прогонових будов та мостове полотно;

провели гідроізоляцію;

влаштували нове асфальтобетонне покриття;

оновили підземні та наземні комунікації;

змонтували сучасне LED-освітлення та перильне та бар’єрне огородження.

Протяжність шляхопроводу становить 218 метрів, ширина — 18 метрів.

Об’єкт повністю відповідає принципам безбар’єрності:

понижені бордюри;

тактильна навігація для людей з вадами зору.

Наразі тривають роботи з облаштування тротуарів з ФЕМ на підходах до шляхопроводу та велодоріжок.

Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Полярній в Оболонському районі. Мостовики вже завершили монтаж усіх 64 балок і влаштували нові опори та ригелі.