Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)

ремонт
Відкриття оновленого шляхопроводу на Новокостянтинівській / КМДА

Рух на вул. Новокостянтинівській у Києві відновлено після капітального ремонту шляхопроводу, збудованого ще у 1969 році. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

Про ремонт 

"Після капремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу продовжено щонайменше на 30 років", - наголосив Кличко. 

Основні роботи завершили раніше запланованого терміну, а до кінця листопада планується завершити асфальтування під'їзних шляхів і благоустрій території.

Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, не ремонтували жодного разу. Через значні пошкодження конструкцій він був аварійним. 

Зазначається, що фахівці фактично збудували нову споруду:

  • змонтували опори та ригелі; 
  • встановили 117 балок прогонових будов та мостове полотно; 
  • провели гідроізоляцію; 
  • влаштували нове асфальтобетонне покриття; 
  • оновили підземні та наземні комунікації; 
  • змонтували сучасне LED-освітлення та перильне та бар’єрне огородження.

Протяжність шляхопроводу становить 218 метрів, ширина — 18 метрів.

Об’єкт повністю відповідає принципам безбар’єрності:

  • понижені бордюри;
  • тактильна навігація для людей з вадами зору.

Наразі тривають роботи з облаштування тротуарів з ФЕМ на підходах до шляхопроводу та велодоріжок.

Фото 2 — Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)
Фото 3 — Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)
Фото 4 — Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)
Фото 5 — Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)
Фото 6 — Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)
Фото 7 — Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)
Фото 8 — Експлуатаційний ресурс продовжено на 30 років: у Києві відкрили шляхопровід після капремонту ( ФОТО)

Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Полярній в Оболонському районі. Мостовики вже завершили монтаж усіх 64 балок і влаштували нові опори та ригелі.

Автор:
Ольга Опенько