Часткове обмеження руху: у Дарницькому районі Києва розпочинають ремонт

З 4 жовтня у Дарницькому районі Києва частково обмежать рух Харківським шосе через початок капітального ремонту.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Харківське шосе в Києві частково закриють

На першому етапі роботи проводитимуться на ділянці від Харківської площі до вулиці Тростянецької на непарній стороні.

Планується оновлення асфальтобетонного покриття, тротуарів і велодоріжок, встановлення нової дощової каналізації, ремонт підземних пішохідних переходів та благоустрій прилеглої території.

Рух транспорту на час ремонтних робіт організують однією смугою в кожному напрямку. Для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки.

Комунальна корпорація просить вибачення за тимчасові незручності та радить врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, у Київській області тривають планові та оперативні роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення. Щодня дорожники виконують комплекс заходів, аби забезпечити безперебійний і безпечний рух транспорту.