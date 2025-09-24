Ямковий ремонт, прибирання узбіч та оновлення знаків: які дорожні роботи тривають на Київщині

У Київській області тривають планові та оперативні роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення. Щодня дорожники виконують комплекс заходів, аби забезпечити безперебійний і безпечний рух транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Ремонт та утримання доріг

Дорожники доглядають за автошляхами державного значення, яких у регіоні понад дві з половиною тисячі кілометрів. Щодня виконуються різні види робіт, щоб водії могли пересуватися без затримок і з відчуттям безпеки.

За останні два тижні на автошляхах Київщини виконано значний обсяг робіт:

ліквідовано понад 16 тисяч квадратних метрів ямковості з використанням гарячого асфальтобетону та струменевого методу;

встановлено та замінено 78 дорожніх знаків;

проведено очищення територій від порослі та обрізку аварійних гілок на площі близько 67 тисяч квадратних метрів;

відремонтовано 768 метрів металевих бар’єрних огороджень;

очищено понад 4 тисячі метрів водовідвідних лотків і прибрано ґрунт під бортом на ще 20 тисячах метрів;

здійснено механізоване скошування трави та бур’янів уздовж узбіч на протяжності понад 1998 кілометрів, а також на площі понад 1,2 мільйона квадратних метрів біля зупинок, огороджень і дорожніх знаків.

На аварійно-небезпечних ділянках системно виконуються роботи з поновлення дорожньої розмітки.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі Н-08, яка є ключовою артерією, що з'єднує Запоріжжя та Дніпро, тривають аварійні роботи з оновлення дорожнього покриття. Ремонт здійснюється у зв'язку зі збільшенням транспортного навантаження на цій ділянці.