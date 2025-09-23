Запланована подія 2

Розпочався капітальний ремонт траси міжнародного значення у Запорізькій області: що буде зроблено

Агентство відновлення

У Запорізькій області розпочався капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги М-18. Ця траса є стратегічно важливою транспортною артерією, що забезпечує логістичні зв'язки з іншими країнами та критично необхідна для військових, медичних і гуманітарних перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Фахівці вже розпочали фрезерування старого покриття та укладання нових шарів дорожнього одягу.

Ремонтні роботи дозволять покращити пропускну здатність дороги, запобігти її подальшому руйнуванню та зробити рух безпечнішим.

Що саме буде зроблено в рамках ремонту:

  • фрезерування існуючого дорожнього покриття; 
  • часткова заміна основи дорожнього одягу; 
  • укладання нижнього та верхнього шарів асфальтобетонної суміші.
Завершити всі роботи планується вже в жовтні цього року. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі Н-08, яка є ключовою артерією, що з'єднує Запоріжжя та Дніпро, тривають аварійні роботи з оновлення дорожнього покриття. Ремонт здійснюється у зв'язку зі збільшенням транспортного навантаження на цій ділянці.

Автор:
Тетяна Ковальчук