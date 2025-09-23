- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Начался капитальный ремонт трассы международного значения в Запорожской области: что будет сделано
В Запорожской области начался капитальный ремонт международной автомобильной дороги М-18. Эта трасса является стратегически важной транспортной артерией, обеспечивающей логистические связи с другими странами и критически необходимой для военных, медицинских и гуманитарных перевозок.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.
Специалисты уже приступили к фрезерованию старого покрытия и укладке новых слоев дорожной одежды.
Ремонтные работы позволят улучшить пропускную способность дороги, предотвратить ее дальнейшее разрушение и сделать движение более безопасным.
Что именно будет сделано в рамках ремонта:
- фрезерование существующего дорожного покрытия;
- частичная замена основания дорожной одежды;
- укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетонной смеси.
Завершить все работы планируется уже в октябре этого года. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Напомним, на автомобильной дороге Н-08, которая является ключевой артерией, соединяющей Запорожье и Днепр, продолжаются аварийные работы по обновлению дорожного покрытия. Ремонт осуществляется в связи с увеличением транспортной погрузки на этом участке.