Начался капитальный ремонт трассы международного значения в Запорожской области: что будет сделано

Ремонт дороги М-18 в Запорожской области. / Агентство восстановления

В Запорожской области начался капитальный ремонт международной автомобильной дороги М-18. Эта трасса является стратегически важной транспортной артерией, обеспечивающей логистические связи с другими странами и критически необходимой для военных, медицинских и гуманитарных перевозок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Специалисты уже приступили к фрезерованию старого покрытия и укладке новых слоев дорожной одежды.

Ремонтные работы позволят улучшить пропускную способность дороги, предотвратить ее дальнейшее разрушение и сделать движение более безопасным.

Что именно будет сделано в рамках ремонта:

  • фрезерование существующего дорожного покрытия;
  • частичная замена основания дорожной одежды;
  • укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетонной смеси.
Завершить все работы планируется уже в октябре этого года. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, на автомобильной дороге Н-08, которая является ключевой артерией, соединяющей Запорожье и Днепр, продолжаются аварийные работы по обновлению дорожного покрытия. Ремонт осуществляется в связи с увеличением транспортной погрузки на этом участке.

Автор:
Татьяна Ковальчук