Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,29

41,22

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продолжается ремонт дороги, соединяющей Запорожье и Днепр: что уже сделано

ремонт дороги, техника, работник
Ремонт дороги Н-08 в Запорожье. / Агентство восстановления

На автомобильной дороге Н-08, являющейся ключевой артерией, соединяющей Запорожье и Днепр, продолжаются аварийные работы по обновлению дорожного покрытия. Ремонт осуществляется в связи с увеличением транспортной погрузки на этом участке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Агентства восстановления.

Работы производятся поэтапно с использованием современных технологий. Сначала выполняется фрезерование – снятие верхнего, поврежденного слоя асфальтобетона. Это позволяет убрать трещины, колдобины, колеи и другие деформации, образовавшиеся в результате интенсивной эксплуатации.

Фото 2 — Продолжается ремонт дороги, соединяющей Запорожье и Днепр: что уже сделано

После фрезерования дорожное полотно готовится к укладке нового слоя. В случае обнаружения серьезных повреждений основания, производится его полная замена на отдельных участках. Для укладки нового, прочного покрытия используется горячий асфальтобетон, обеспечивающий высокую стойкость к нагрузкам и долговечность.

Фото 3 — Продолжается ремонт дороги, соединяющей Запорожье и Днепр: что уже сделано

Восстановление этого участка имеет стратегическое значение. Дороги на востоке и юге страны, в том числе и трасса Н-08, есть не просто пути сообщения. Этими способами осуществляется эвакуация, доставка гуманитарных грузов и военная логистика.

Во время работ могут возникать временные неудобства для движения. Поэтому Служба обновления призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными в зонах проведения работ.

Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Автор:
Татьяна Ковальчук