Продолжается ремонт дороги, соединяющей Запорожье и Днепр: что уже сделано

На автомобильной дороге Н-08, являющейся ключевой артерией, соединяющей Запорожье и Днепр, продолжаются аварийные работы по обновлению дорожного покрытия. Ремонт осуществляется в связи с увеличением транспортной погрузки на этом участке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Агентства восстановления.

Работы производятся поэтапно с использованием современных технологий. Сначала выполняется фрезерование – снятие верхнего, поврежденного слоя асфальтобетона. Это позволяет убрать трещины, колдобины, колеи и другие деформации, образовавшиеся в результате интенсивной эксплуатации.

После фрезерования дорожное полотно готовится к укладке нового слоя. В случае обнаружения серьезных повреждений основания, производится его полная замена на отдельных участках. Для укладки нового, прочного покрытия используется горячий асфальтобетон, обеспечивающий высокую стойкость к нагрузкам и долговечность.

Восстановление этого участка имеет стратегическое значение. Дороги на востоке и юге страны, в том числе и трасса Н-08, есть не просто пути сообщения. Этими способами осуществляется эвакуация, доставка гуманитарных грузов и военная логистика.

Во время работ могут возникать временные неудобства для движения. Поэтому Служба обновления призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными в зонах проведения работ.

Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.