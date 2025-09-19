Запланована подія 2

Триває ремонт дороги, яка з'єднує Запоріжжя та Дніпро: що вже зроблено

ремонт дороги, техніка, працівник
Ремонт дороги Н-08 на Запоріжжі. / Агентство відновлення

На автомобільній дорозі Н-08, яка є ключовою артерією, що з'єднує Запоріжжя та Дніпро, тривають аварійні роботи з оновлення дорожнього покриття. Ремонт здійснюється у зв'язку зі збільшенням транспортного навантаження на цій ділянці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Агентства відновлення.

Роботи проводяться поетапно з використанням сучасних технологій. Спочатку виконується фрезерування — зняття верхнього, пошкодженого шару асфальтобетону. Це дозволяє прибрати тріщини, вибоїни, колії та інші деформації, які утворилися внаслідок інтенсивної експлуатації.

Фото 2 — Триває ремонт дороги, яка з'єднує Запоріжжя та Дніпро: що вже зроблено

Після фрезерування дорожнє полотно готується до укладання нового шару. У разі виявлення серйозних пошкоджень основи, проводиться її повна заміна на окремих ділянках. Для укладання нового, міцного покриття використовується гарячий асфальтобетон, який забезпечує високу стійкість до навантажень та довговічність.

Фото 3 — Триває ремонт дороги, яка з'єднує Запоріжжя та Дніпро: що вже зроблено

Відновлення цієї ділянки має стратегічне значення. Дороги на сході та півдні країни, зокрема й траса Н-08, є не просто шляхами сполучення. Цими шляхами здійснюється евакуація, доставка гуманітарних вантажів та військова логістика.

Під час проведення робіт можуть виникати тимчасові незручності для руху. Тому Служба відновлення закликає всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними в зонах проведення робіт.

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

Автор:
Тетяна Ковальчук