Ямочный ремонт, уборка обочин и обновление знаков: какие дорожные работы продолжаются в Киевской области

В Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения. Ежедневно дорожники выполняют комплекс мер, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Ремонт и содержание дорог

Дорожники ухаживают за автодорогами государственного значения, которых в регионе более двух с половиной тысяч километров. Каждый день выполняются разные виды работ, чтобы водители могли передвигаться без задержек и с ощущением безопасности.

За последние две недели на автодорогах Киевщины выполнен значительный объем работ:

ликвидировано свыше 16 тысяч квадратных метров ямочности с использованием горячего асфальтобетона и струйного метода;

установлено и заменено 78 дорожных знаков;

проведена очистка территорий от поросли и обрезки аварийных ветвей на площади около 67 тысяч квадратных метров;

отремонтировано 768 метров металлических барьерных ограждений;

очищено более 4 тысяч метров водоотводных лотков и убрано почву под бортом на еще 20 тысячах метров;

осуществлено механизированное скашивание травы и сорняков вдоль обочины на протяженности более 1998 километров, а также на площади более 1,2 миллиона квадратных метров у остановок, ограждений и дорожных знаков.

На аварийно опасных участках системно выполняются работы по обновлению дорожной разметки.

Напомним, на автомобильной дороге Н-08, являющейся ключевой артерией, соединяющей Запорожье и Днепр, продолжаются аварийные работы по обновлению дорожного покрытия. Ремонт осуществляется в связи с увеличением транспортной погрузки на этом участке.