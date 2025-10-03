Частичное ограничение движения: в Дарницком районе Киева начинают ремонт

С 4 октября в Дарницком районе Киева частично ограничат движение по Харьковскому шоссе из-за начала капитального ремонта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Харьковское шоссе в Киеве частично закроют

На первом этапе работы будут проводиться на участке от Харьковской площади до улицы Тростянецкой на нечетной стороне.

Планируется обновление асфальтобетонного покрытия, тротуаров и велодорожек, установка новой дождевой канализации, ремонт подземных пешеходных переходов и благоустройство прилегающей территории.

Движение транспорта на время ремонтных работ организуют одной полосой по каждому направлению. Для водителей установят уведомительные знаки с информацией об объезде участка.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и советует учесть ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения. Ежедневно дорожники выполняют комплекс мер, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта.