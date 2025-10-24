- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Эксплуатационный ресурс продлен на 30 лет: в Киеве открыли путепровод после капремонта (ФОТО)
Движение по ул. Новоконстантиновская в Киеве восстановлена после капитального ремонта путепровода, построенного еще в 1969 году.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко.
О ремонте
"После капремонта эксплуатационный ресурс путепровода продлен минимум на 30 лет", - подчеркнул Кличко.
Основные работы завершили ранее запланированный срок, а к концу ноября планируется завершить асфальтирование подъездных путей и благоустройство территории.
Путепровод, построенный еще в 1969 году, не ремонтировали ни разу. Из-за значительных повреждений конструкций он был аварийным.
Специалисты фактически построили новое сооружение:
- смонтировали опоры и ригели;
- установили 117 балок пролетных строений и мостовое полотно;
- провели гидроизоляцию;
- устроили новое асфальтобетонное покрытие;
- обновили подземные и наземные коммуникации;
- смонтировали современное LED-освещение и перильное и барьерное ограждение.
Протяженность путепровода составляет 218 метров, ширина – 18 метров.
Объект полностью отвечает принципам безбарьерности:
- понижены бордюры;
- тактильная навигация для слабовидящих.
В настоящее время продолжаются работы по обустройству тротуаров с ФЭМ на подходах к путепроводу и велодорожкам.
Напомним, в Киеве идет капитальный ремонт путепровода на улице Полярной в Оболонском районе. Мостовики уже завершили монтаж всех 64 балок и устроили новые опоры и ригели.