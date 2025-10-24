Эксплуатационный ресурс продлен на 30 лет: в Киеве открыли путепровод после капремонта (ФОТО)

Движение по ул. Новоконстантиновская в Киеве восстановлена после капитального ремонта путепровода, построенного еще в 1969 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко.

О ремонте

"После капремонта эксплуатационный ресурс путепровода продлен минимум на 30 лет", - подчеркнул Кличко.

Основные работы завершили ранее запланированный срок, а к концу ноября планируется завершить асфальтирование подъездных путей и благоустройство территории.

Путепровод, построенный еще в 1969 году, не ремонтировали ни разу. Из-за значительных повреждений конструкций он был аварийным.

Специалисты фактически построили новое сооружение:

смонтировали опоры и ригели;

установили 117 балок пролетных строений и мостовое полотно;

провели гидроизоляцию;

устроили новое асфальтобетонное покрытие;

обновили подземные и наземные коммуникации;

смонтировали современное LED-освещение и перильное и барьерное ограждение.

Протяженность путепровода составляет 218 метров, ширина – 18 метров.

Объект полностью отвечает принципам безбарьерности:

понижены бордюры;

тактильная навигация для слабовидящих.

В настоящее время продолжаются работы по обустройству тротуаров с ФЭМ на подходах к путепроводу и велодорожкам.

Напомним, в Киеве идет капитальный ремонт путепровода на улице Полярной в Оболонском районе. Мостовики уже завершили монтаж всех 64 балок и устроили новые опоры и ригели.