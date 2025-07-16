В Украине наблюдается дефицит кадров на рынке грузовых перевозок: не хватает около 40 тысяч водителей

Украинский рынок грузовых перевозок сталкивается с острой проблемой: значительная нехватка водителей категории СЭ, достигающая около 40 тысяч специалистов. Это создает серьезные вызовы для логистической отрасли, ведь треть автопарка крупных компаний простаивает из-за отсутствия квалифицированных кадров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий "Укринформа" заместителя министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача.

По его словам, из 130 тысяч грузовых автомобилей, задействованных в крупных перевозках, около 30% простаивают и не используются по назначению.

"То есть дефицит составляет около 30-40 тыс. водителей категории СЭ. Это огромная цифра и непростая история", - отметил чиновник.

Деркач подчеркнул, что даже новые автомобили стоят без дела, невзирая на наличие контрактов. Такой дефицит не только замедляет экономические процессы, но создает помехи для своевременной доставки грузов.

"Несколько месяцев назад мы были в одной из крупных компаний. У них на площадке стоят 30 больших новых автомобилей. И владельцы говорят, что на них некому ездить: контракты есть, а водителей нет", — рассказал замминистра и добавил, что быстрое решение проблемы невозможно, поэтому Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры активно работает.

Среди ключевых инициатив:

проекты по подготовке женщин-водительниц : привлечение женщин к профессии водителя грузовых автомобилей;

: привлечение женщин к профессии водителя грузовых автомобилей; программы переподготовки ветеранов : предоставление возможности ветеранам овладеть новой специальностью и интегрироваться в рынок труда;

: предоставление возможности ветеранам овладеть новой специальностью и интегрироваться в рынок труда; привлечение молодежи: планируется разработка проектов для стимулирования молодых людей выбирать профессию водителя грузовиков.

Основной акцент на этих категориях сделан потому, что у них нет проблем с бронированием, что было одной из причин дефицита кадров в прошлом году.

Сергей Деркач также отметил, что бизнес, особенно в сфере международных перевозок, уже нашел решение относительно бронирования работников. Компании могут бронировать до 50% своего персонала.

Ранее сообщалось, что киевский рынок труда испытывает нехватку рабочих специальностей, среди которых наибольшим спросом пользуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и водители.