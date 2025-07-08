Рынок труда под наблюдением: как изменения в регулировании вакансий могут повысить доверие к работодателям

С 8 мая 2025 года в Украине введен новый регуляторный подход к рынку труда – Госпродпотребслужба официально начинает контроль за содержанием вакансий. Впервые на государственном уровне внедряется системное наблюдение за соблюдением законодательства о рекламе в области трудоустройства. Это не просто очередное бюрократическое новшество, это сигнал. Государство четко говорит: дискриминация, искажение информации и манипуляции в описаниях работы – это не просто неэтично. Это незаконно.

Что меняется?

Фокус внимания – на двух ключевых блоках:

Дискриминация в формулировках. Это все те "до 35 лет", "молодой коллектив", "работа только для женщин/мужчин" или "только с отличным здоровьем". Формально — нарушение статьи Закона "О рекламе". Но по сути это культурная инерция, которую давно нужно было оставить в прошлом. Признаки недобросовестной рекламы. Это преувеличенные зарплаты без условий, скрытый испытательный срок, ночные смены без упоминания о них, формулировка "в полную занятость", где фактически почасовая ставка. Все это потенциальный повод для штрафов и даже судебных тяжб со стороны кандидатов.

Почему это важно не только для юристов, но и для рынка в целом?

Потому что речь идет не только о штрафах. Но и о доверии и бренде работодателя. О репутации HR-команды. О том, как компания смотрится перед будущим кандидатом еще до первого контакта.

Введение контроля за вакансиями — это, по сути, введение стандартов честной конкуренции на рынке труда.

Для кандидатов это означает больше ясности, меньше бесполезных попыток и более высокое доверие к объявлениям. Для бизнеса — формирование репутации работодателя, соблюдающего законы и этические принципы.

К примеру, мы давно поставили себе правило говорить с кандидатами так, как говорим с командой — прямо, прозрачно и по сути. Мы не обещаем рай, если впереди будут вызовы. Мы не создаем образа идеального кандидата, которого никогда не существовало. Мы уже давно говорим, что ищем сильных людей, желающих действовать. А не идеальных, ничего не испортящих.

Поэтому обновление требований – это не вызов для нас, а подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении.

Но для многих компаний это будет моментом ревизии — шаблонов, ценностей, процессов. И это нормально. Потому что HR уже давно не просто о найме. Это о культуре, бизнес-мышлении и репутации.

Станет ли поиск работы полегче?

Механизм контроля не создает новых вакансий, но повышает качество информации на рынке. А это критически важно в то время, когда трудовая миграция сокращает выбор и усиливает конкуренцию за людей. В такой реальности честность становится конкурентным преимуществом.

Вывод

Контроль за вакансиями – это не о запретах, а о повышении стандартов. Для ответственного бизнеса это инструмент саморегуляции и брендинга, чем вызов.

Как HR-директор убеждена: честность в вакансиях — это не избегание штрафов, это об уважении к людям. Мы давно строим культуру, где открытость, прозрачность и доверие — не декларации, а практика.

Новые государственные требования — хороший повод для рынка остановиться и задать себе вопрос: а как мы говорим с людьми? Ведь будущее за компаниями, которые относятся к кандидатам как к людям, а не просто к "единицам в воронке". И вакансия – это первое окно, через которое кандидат видит, какая вы компания на самом деле.