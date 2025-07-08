Ринок праці під наглядом: як зміни у регулюванні вакансій можуть підвищити довіру до роботодавців

З 8 травня 2025 року в Україні запроваджено новий регуляторний підхід до ринку праці — Держпродспоживслужба офіційно починає контроль за змістом вакансій. Уперше на державному рівні впроваджується системний нагляд за дотриманням законодавства про рекламу у галузі працевлаштування. Це не просто чергова бюрократична новація, це сигнал. Держава чітко каже: дискримінація, викривлення інформації та маніпуляції в описах роботи — це не просто неетично. Це незаконно.

Що змінюється?

Фокус уваги — на двох ключових блоках:

Дискримінація у формулюваннях. Це всі ті "до 35 років", "молодий колектив", "робота тільки для жінок/чоловіків" або "тільки з відмінним здоров’ям". Формально — порушення статті Закону "Про рекламу". Але по суті — це культурна інерція, яку давно треба було залишити в минулому. Ознаки недобросовісної реклами. Це перебільшені зарплати без умов, прихований випробний термін, нічні зміни без згадки про них, формулювання "на повну зайнятість", де фактично погодинна ставка. Усе це потенційний привід для штрафів і навіть судових позовів з боку кандидатів.

Чому це важливо не лише для юристів, а й для ринку загалом?

Бо йдеться не лише про штрафи. А й про довіру та бренд роботодавця. Про репутацію HR-команди. Про те, як компанія виглядає перед майбутнім кандидатом ще до першого контакту.

Запровадження контролю за вакансіями — це, по суті, запровадження стандартів чесної конкуренції на ринку праці. Відфільтровуються дискримінаційні оголошення, які свідомо чи несвідомо виключають цілі категорії кандидатів. Водночас боротьба з маніпуляціями знижує ризик шахрайства та сприяє підвищенню прозорості умов працевлаштування.

Для кандидатів це означає більше ясності, менше марних спроб і вищу довіру до оголошень. Для бізнесу — формування репутації роботодавця, який дотримується законів і етичних принципів.

До прикладу, ми давно поставили собі за правило говорити з кандидатами так, як говоримо з командою — прямо, прозоро та по суті. Ми не обіцяємо рай, якщо попереду будуть виклики. Ми не створюємо образ ідеального кандидата, якого ніколи не існувало. Ми вже давно говоримо, що шукаємо сильних людей, які хочуть діяти. А не ідеальних, які нічого не зіпсують.

Тому оновлення вимог — це не виклик для нас, а підтвердження того, що ми рухаємось у правильному напрямі.

Але для багатьох компаній це справді буде моментом ревізії — шаблонів, цінностей, процесів. І це нормально. Бо HR уже давно не просто про наймання. Це про культуру, бізнес-мислення і репутацію.

Чи стане пошук роботи легшим?

Механізм контролю не створює нових вакансій, але значно підвищує якість інформації на ринку. А це критично важливо у час, коли трудова міграція скорочує вибір і посилює конкуренцію за людей. У такій реальності чесність стає конкурентною перевагою.

Висновок

Контроль за вакансіями — це не про заборони, а про підвищення стандартів. Для відповідального бізнесу це радше інструмент саморегуляції та брендінгу, ніж виклик.

Як HR-директорка переконана: чесність у вакансіях — це не про уникнення штрафів, це про повагу до людей. Ми давно будуємо культуру, де відкритість, прозорість і довіра — не декларації, а практика.

Нові державні вимоги — гарний привід для ринку зупинитися й запитати себе: а як ми говоримо з людьми? Адже майбутнє за компаніями, які ставляться до кандидатів саме як до людей, а не просто до "одиниць у воронці". І вакансія — це перше вікно, крізь яке кандидат бачить, яка ви компанія насправді.